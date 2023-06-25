河南龙头房企建业违约 停止境外债务支付

资金面持续紧张近两年后，中国河南龙头房企建业地产正式在公开市场违约。

据财新网报道，建业地产星期五（6月23日）晚上发布公告称，未能按时偿还一笔境外债的利息。该公司说，将暂停向所有境外债权人进行支付，集中资源保交付、保经营。

建业地产也说，2021年下半年以来，房地产行业宏观环境发生巨大变化，公司之前已通过延长债务期限、改善现金流管理等方式增强流动资金状况。但2023年二季度以来，房地产市场销售持续疲软，每月销售逐渐恶化。销售不及预期，公司流动资金紧张状况正在加剧，境外兑付压力持续增加。因此，未能在6月23日宽限期结束之前支付2024年到期的一笔境外债利息。

据报道，上述境外债发行于2020年11月，规模为3亿美元（下同，约4.06亿新元），票面利率为7.75%，将于2024年5月24日到期。根据债券发行公告，该笔债券应每半年（即每年5月24日及11月24日）付息一次；在触发违约之前，债券有30天的宽限期。

由于中国房企的核心资产和偿债主体都位于境内，在这轮房企出险潮中，不少房企在资金面枯竭之际选择“弃外保内”，即为了应对危机，暂停支付境外债，集中资源保境内债和项目交付。在建业地产之前，旭辉控股集团、中梁控股等房企均曾暂停支付所有境外债务，之后再酝酿整体境外债务重组。

建业地产已在违约边缘徘徊多日。为避免公开市场违约，4月，建业地产对年内到期的三笔美元债作出提前债务安排，以交换要约“新债换旧债”的形式展期至2025年。交换要约完成后，连同另外四笔于2024年和2025年到期的美元债，建业地产的存续境外债务规模为19.46亿美元。

建业地产是河南省的龙头房企，项目遍布河南省各地级市、县级市。2022年，建业地产流动性已十分紧张之际，曾获当地国资直接入股驰援。

建业地产2021年9月曾写信向河南省政府“求救”。当时，建业地产在书面报告中称，7月以来，由于河南汛情和冠病疫情的双重影响，集团业务发展遭受严重损失，且已出现重大风险和危机，诚望得到省委、省政府的帮扶和救援。

财新网报道，建业地产出现困难后，河南省政府牵线，协调国资入场纾困民营房企。2022年6月，河南省铁路建设投资集团有限公司（下称“河南铁建”）收购建业地产全部已发行股本的29.01%，成为第二大股东。另外，建业地产还将向河南铁建发行约7.08亿港元（约1.22亿新元）的可换股债券。

报道引述一名接近建业地产的人士说，河南铁建囿于国资身份，对资金使用和交易的要求较为严格，实际对建业地产提供的帮助较为有限。