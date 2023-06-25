台教育部要求接待访台陆生高校提出维安计划

台湾媒体报道，对于前总统马英九邀请中国大陆学生赴台交流，台湾教育部要求同意接待大陆学生的五所台湾大学提出师生维安计划，以确保校园师生安全。

台湾《联合报》星期天（6月25日）引述消息人士报道，教育部19日向台湾大学、政治大学、东华大学、台湾科技大学，以及文化大学发出的函文形同最后通牒，要求校方星期一（26日）前回复，让这些大学伤透脑筋。

教育部尚未就这则消息作出回应，台大、台科大称不知情，政大则说尚待了解中。文大称，基于两岸学术交流原则，在不违反政府相关两岸政策前提下，将协助安排行程。

东华大学说，考量到总统蔡英文及陆委会都鼓励两岸青年交流，才同意接待，维安或其余校外行程都由马英九基金会安排，并已在21日回函教育部。

报道称，马英九邀请北京、清华、复旦、武汉、湖南大学五校陆生7月赴台交流，却被蔡政府技术性卡关，迄今仍难以成行。

曾经参与大陆人士赴台审查工作人士认为，教育部此举非常荒谬，从公文来看，不仅趋于严格，更已接近技术性杯葛。

此外，台北夏季旅展将在7月14日展开，台湾旅游交流协会邀请大陆海峡两岸旅游交流协会，以及九省文化和旅游单位、旅游企业等超过200人，以专案形式申请赴台参加旅展，但消息人士称，各部会对此在互踢皮球。

报道引述陆委会称，陆委会不是准驳机关，无法回应。交通部说，大陆单位申请赴台从事专业交流，会由各个相关主管机关提供评估意见，供移民署汇整，再决定准驳。移民署则说，移民署不是观光业务目的事业主管机关，无法回应。