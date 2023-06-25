港媒：瓦格纳兵变考验中国如何因应俄乌战争

香港媒体刊文分析，对于中国而言，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳此次戏剧性兵变无疑敲响警钟，面对内外变局，尤其是随时可能因为偶发事件而翻开历史性一页的俄乌战争，“考验中国决断力的时候到了”。

网媒“香港01”星期天（6月25日）发表署名文章说，虽然瓦格纳兵变退场了，但俄罗斯总统普京的真正难题并没有解决，俄乌战争还在继续，此次兵变引发的涟漪还需要一段时间才能被看到。

文章称，不过对中国而言，此次戏剧性兵变无疑敲响了警钟，面对内外变局，尤其是随时可能因为偶发事件而翻开历史性一页的俄乌战争，考验中国决断力的时候到了。

文章说，上一次中国面对类似考验，还是在美国911事件发生之际。“彼时时任中国国家主席江泽民当机立断，为中国赢得了关键十年的发展期，成为很多人津津乐道的外交案例。”

文章引述已故中国外交官吴建民回顾这起事件时曾说：“911事件是美国外交政策的转折点。在前苏联解体之后，美国突然之间失去了可与之对弈的对手。谁是美国的敌人？这是美国战略思考中的大问题。”

他并说：“911事件和中国迅速做出的反应使美国认识到中国不是美国的敌人，恐怖主义才是对美国国家安全的主要威胁，美国需要中国的合作和支持。如果说911事件前美国是把对华政策的侧重点，放在遏制和防范中国成为美国未来的对手上，那么该事件后，美国就将侧重点放在寻求同中国合作和发展关系上。”

文章指出，回到俄乌战争，这一牵涉广泛、影响深远的国际变局，无疑是对中国决断力的关键考验。虽然迄今为止，中国在战事的不同阶段不断表明己方的立场与主张，也试图在俄罗斯和乌克兰之间寻求政治平衡，比如既参与对乌克兰的人道主义救援，反对俄罗斯主导的吞并乌克兰公投。

同时，中国国家主席习近平既访问莫斯科与普京会谈，也与乌克兰总统泽连斯基通电话，并派出欧亚事务特别代表李辉赴乌克兰等国访问。但随着事态的演变，这样的平衡越来越难以把握，而且在战事之外，中国正因此付出不可估量的“溢出”代价。比如，中美关系又一次站在了悬崖边上、欧洲的“去风险”、印美基于共同战略敌人的抱团、意大利正在考虑退出“一带一路”倡议等等。

文章引述中国政法大学教授杨军曾撰文呼吁，中国作为举足轻重的地缘政治大国，理应进一步调整对俄乌的立场，更明确表明态度，果断站在历史胜利者一边，因为“此举关乎中国未来国运，不可不察”。

香港01刊登的文章最后说，暂时平息的瓦格纳兵变，似乎以更加直接的方式给中国敲响警钟。文章写道：“历史的转折往往是由偶发事件牵动的，后知后觉者只有当事后复盘时才会看到其中的必然性。而对大国领导人而言，在历史的拐点到来之前，才是真正考验决断力的时刻。现在中国正处在这样的时刻。”