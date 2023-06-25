著名考古学家杜廼松逝世 曾将“马踏飞燕”定为中国国宝级器物

将知名东汉青铜器“马踏飞燕”定为中国国宝级器物的中国著名考古学家杜廼松星期四（6月22日）逝世，享年86岁。

据中国新闻网报道，故宫博物院星期四发布讣告称，杜廼松因病于22日5时34分在北京逝世。



杜廼（音同“乃”）松也是古文字学家、青铜器研究与鉴定家，故宫博物院研究馆员、故宫博物院学术委员会委员、中央文史研究馆资深馆员、国家文物鉴定委员会委员以及享受国务院政府特殊津贴专家。

公开资料显示，杜廼松1962年从北京大学历史系考古专业毕业后，供职于故宫博物院，曾参与对故宫博物院藏青铜器的系统整理和鉴定工作。

杜廼松主要从事古代青铜器、古文字和商周秦汉考古的学术理论研究与文物鉴定等工作，曾参加中国全国文物鉴定工程，负责青铜器与金文鉴定，“马踏飞燕”、长信宫灯等都是在这一鉴定工程中，被定级为国宝级文物。

现藏于中国国家博物馆的后母戊鼎也是由他重新断代，考证出其铸造年代为殷墟前期，将大鼎的制作向前推进了几个王世，在世界冶金史上有着重要意义。

杜迺松的科研成果包括建立了青铜器与金文完整的发展演变理论体系，并取得了金文考释与研究等多方面的科研成果。他的主要著作有《中国古代青铜器小辞典》《中国青铜器发展史》《古代青铜器》《吉金文字与青铜文化论集》等。