台陆军战术近程无人机将构改 外挂弹鼓具投弹能力

由台湾中山科学研究院研制、属侦收型的战术型近程无人飞行载具，目前已拨交台湾陆军联合兵种营。知情人士透露，为了强化在紧急情况下也具备基本打击能力，已着手构改在机腹下外挂弹鼓，增加投弹能力。

据台媒中央社报道，根据台湾2023年度国防预算书，陆军于2021年至2023年编列7.79亿元新台币（约3400万新元）持续预算，向中科院采购50套战术型近程无人飞行载具，以满足联合兵种营早期预警、争取反应时间，充实侦收能力。

战术型近程无人飞行载具由中科院研制，在今年1月11日于陆军564旅联合兵种营实施对抗演练时，首次在公开展场合曝光。据报道，当时有官兵说，此无人机可侦收视距外的敌军目标，并回传相关资讯，官兵约受训两个星期即可成为无人机操作手，并规划两年复训一次。

知情人士星期天（6月25日）告诉中央社，此无人机为侦收型，目前已着手构改，至少衍伸“雷射标定”、“投弹”两构型，预计会在9月台北国际航太暨国防工业展览会中亮相。

这位知情人士也说，雷射标定构型部分，将有助于在视距外标定敌目标，将座标等数据回传至部队进行精准打击；投弹构型部分，则是在无人机下方外挂类似弹鼓的装置，让无人机在紧急状况下也具备基本打击能力，这如同在俄乌战场上建战功、可挂载多达八颗60毫米迫击炮弹的“Revolver 860”轮鼓式投弹无人机。

台湾军方公布的资料显示，战术型近程无人飞行载具机的速度每小时最高64公里、飞行高度最高1500公尺、机体重量25公斤，以及续航力60分钟。