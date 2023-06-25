秦刚在北京会见俄副外长 就中俄关系等交换意见

俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳兵变事件后，俄罗斯副外长鲁登科飞抵北京，星期天（6月25日）与中国国务委员兼外长秦刚会面，就中俄关系及共同关心的国际和地区问题交换意见。

中国外交部官网星期天下午发布了秦刚在北京会见鲁登科的消息，但未做更多说明。

据路透社报道，目前还不清楚鲁登科何时抵达北京，也不清楚他此次访问中国是否是为了回应这场被俄罗斯总统普京形容为“叛国行为”的兵变。

截至目前，作为俄罗斯重要盟友的中国，尚未就瓦格纳兵变事件做出公开表态。

瓦格纳首脑普里戈任星期六（24日）早上发动兵变，普京当天则向全国发表电视讲话称，瓦格纳发动兵变是叛国行为，警告所有参与叛国行动的人都将被视为叛徒，并遭到严惩。他也强调不会让国家爆发内战，并且承诺保护人民的生命与安全。

随后，俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫告诉媒体，白罗斯总统卢卡申科在普京的同意下做出了调解。俄方决定撤销针对瓦格纳首脑普里戈任发动武装叛变的刑事诉讼；为表彰瓦格纳之前对俄罗斯的服务，当局不会对参与本次事件的瓦格纳士兵采取任何行动。

佩斯科夫还说，虽然普京此前誓言要惩罚参与兵变的人，但调解协议的“更高目标”是避免对抗和流血。没有参与兵变的瓦格纳士兵，将与国防部签订合同。