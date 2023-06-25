杀害中国缉毒警察的老挝毒贩已被击毙

在2021年开枪杀害中国云南边境缉毒警察的老挝毒贩，已在去年12月被老挝警方击毙。

据中国《人民日报》星期天（6月25日）报道，中国公安部称，去年12月12日，在中国与老挝公安部统一协调推进下，中国警方通过两国执法合作渠道，配合老挝警方，在老挝南塔省勐新县龙门村对实施跨国武装贩毒、枪杀中国移民警察蔡晓东的凶手飘沙·劳杰沙开展抓捕行动，行动中遭遇凶手持炸药包负隅顽抗，老警方果断开枪，飘沙·劳杰沙重伤后抢救无效死亡。

据报道，2021年12月4日，中国云南移民边境管理警察在境内对五名非法入境老挝籍毒贩开展缉毒执法行动中，遭遇其中一名持枪毒贩开枪拒捕，长期从事缉毒工作的中国移民警察蔡晓东壮烈牺牲，随后五名毒贩均逃回老挝。

中国公安部对这起性质严重、影响恶劣的跨国武装贩毒案件高度重视，配合老挝、缅甸等国执法部门开展跨国追逃合作，老挝警方也第一时间在老境内抓获了部分涉案犯罪嫌疑人，但开枪行凶主要嫌疑人飘沙·劳杰沙一直负案在逃。

在此期间，中国警方密切与老挝警方协同行动，尽一切可能提供办案支持。2022年12月11日，老挝警方发现飘沙·劳杰沙已秘密潜回家中；12日中午，老挝警方在几度劝投未果、飘沙·劳杰沙持炸药包孤注一掷恶意反抗情况下，果断出击将其击伤，后送医抢救无效死亡。至此，“12.04”跨国武装贩毒枪杀中国警察一案历经一年，成功告破。

报道称，此案的胜利侦破，是中老两国禁毒执法合作领域的又一重大成果，更是两国执法合作不断深化的有力印证，彰显了两国政府维护本地区安全稳定、严厉打击毒品犯罪的态度与决心。