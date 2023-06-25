中共中央秘书处机关旧址纪念馆6月27日开馆

中国媒体报道，位于上海市静安区江宁路的中共中央秘书处机关旧址纪念馆，将于6月27日正式开馆。

据中国央视报道，位在江宁路673弄10号的纪念馆，分为旧址复原区、基本陈列展区、临展区、广场雕塑区四个部分，布展总面积505平方米，分为“青云万里”“暗夜星光”“淬火成金”三大部分，系统介绍了中共秘书工作的发端和成立等。展区共陈列图片78张，实物21件，并通过专题片、触摸屏、沉浸式情景等形式，丰富展览的展陈效果。

1926年7月，中共中央秘书处在上海成立。1927年11月，中共中央秘书处租下戈登路文余里1141号（现江宁路673弄10号），供中央领导阅办文电和召开中央政治局会议。1927年至1931年期间，中共中央秘书处（文余里）承担中共中央重要文件资料的收发、保管及部分机要工作。

报道称，中共中央秘书处曾经是为中共中央服务最直接、联系各方面最广泛、保障中共中央工作最关键、在机构运转中最核心的综合办事机构，是中央常委工作的执行机关、机要工作的总汇、上下联系的枢纽，在中共中央驻扎上海期间发挥了十分重要的作用。

中共中央秘书处机关旧址现占地面积304.32平方米、建筑面积625.53平方米，是上海保存完好的中共中央机关在沪旧址之一。2013年，旧址保护工作正式启动；2018年，中共中央秘书处机关旧址纪念馆筹建工作正式启动；2021年6月，中共中央办公厅、中国国务院办公厅正式批复同意上海建设中共中央秘书处机关旧址纪念馆。