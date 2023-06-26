北京市国资委原主任张贵林被双开：私藏问题书刊插手政府采购

落马七个多月后，北京市政府国资委原主任（正局级）张贵林被“双开”（开除党籍、公职）。

北京市纪委监委星期天（6月25日）晚间发布上述消息。

据通报，经查，张贵林政治意识薄弱，私藏、阅览有严重政治问题的书刊；违反中央八项规定精神，收受可能影响公正执行公务的礼金、消费卡；不如实报告个人有关事项；搞权色、钱色交易；干预和插手政府采购项目；利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物。

通报指，张贵林严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据有关规定，决定给予张贵林开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，张贵林现年60岁，广西兴安人，早年曾任广西兴安县副县长、后调入农业部任农机化司外经项目办公室副主任，此后历任北京二轻有限责任公司总工程师、中关村科技园区管委会副主任等职务。

2003年11月，张贵林调任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司任党委书记、董事长。两年后，他又调任北京住总集团有限责任公司党委书记、董事长，执掌近10年。

2014年10月，张贵林调任北京市门头沟区委副书记、代区长，次年2月当选区长。2016年3月，张贵林升任门头沟区委书记，随后卸下区长职务。2018年3月，张贵林调任北京市国资委党委书记、主任。

张贵林去年1月当选政协北京市第十三届委员会常务委员；去年11月被宣布因涉嫌严重违纪违法接受调查。