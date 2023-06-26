中国将制定爱国主义教育法 着力维护国家统一民族团结

中国全国人大常委会会议将审议爱国主义教育法草案，维护国家统一和民族团结是这项法律的着力点。

据“法治日报”微信公众号消息，即将于星期一（6月26日）至星期三（28日）在北京举行的十四届全国人大常委会第三次会议，将审议爱国主义教育法草案。

全国人大常委会法工委发言人臧铁伟星期天（6月25日）在记者会上说，制定爱国主义教育法，落实宪法规定，以法治方式推动和保障新时代爱国主义教育，“对于振奋民族精神、凝聚人民力量，推进强国建设、民族复兴，具有十分重大而深远的意义”。

臧铁伟说，草案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持爱国爱党爱社会主义相统一，把维护祖国统一和民族团结作为着力点，把实现中华民族伟大复兴的中国梦作为鲜明主题，遵循爱国主义教育规律。

草案的主要内容包括，规定了爱国主义教育的内涵目标、指导思想和总体要求；规定了爱国主义教育的领导体制、工作原则和教育内容；以及规定了主管部门和有关部门的工作职责等。

臧铁伟说，下一步将继续通过各种渠道、各种方式，征集社会公众的意见建议，修改完善好法律草案，更好地弘扬爱国主义精神。

公开资料显示，中共十八大以来，中共总书记习近平曾针对“弘扬爱国主义精神、开展爱国主义教育”发表一系列论述和指示批示。2019年11月，中共中央、国务院印发《新时代爱国主义教育实施纲要》，对新时代爱国主义教育作出全面部署；去年10月，中共二十大报告也明确提出要“深化爱国主义教育”。