台前立法院长王金平据报组挺侯立委后援会

知情人士透露，台湾前立法院长王金平将筹组“厚友谊立委后援会”，辅选国民党总统参选人侯友宜。

台媒中央社星期天（6月25日）报道，知情人士说，初步统计，预估7月5日成立大会将有超过百名前任、现任国民党党籍立委参加，展现蓝营团结气势。

新北市长侯友宜获国民党征召参选2024年总统大选，但民调不升反降，位居民进党总统参选人赖清德、民众党总统参选人柯文哲之后，近期又因新北幼儿园疑喂药案引发争议；侯友宜选情不佳，后院又失火，让蓝营十分忧虑。

侯友宜民调屈居第三，不少蓝营人士认为，很大原因是党内、蓝军整合未到位，侯友宜此时应优先进行蓝营整合，提高蓝军选民支持度；前国民党副主席郝龙斌早前说，民调显示蓝军没归队，侯友宜只能拿六成蓝营的支持，现要努力巩固基本盘。

报道称，侯友宜目前正利用假日积极勤跑中南部，与党内地方派系互动，例如端午节连假期间分别前往桃园市、新竹市及彰化县，拜会地方首长及议长，其中被视为“挺郭派”彰化县议长谢典林也现身同台。

除勤跑基层，侯友宜也先后拜会国民党内大老，包括前总统马英九、前国民党主席连战、吴伯雄，以及王金平等人，寻求支持。虽然王金平婉拒担任侯友宜竞选总部主委，但会帮忙筹组“厚友谊立委后援会”，邀请前任及现任党籍立委，全力辅选侯友宜。

国民党立法院党团总召曾铭宗受访时说，王金平委托前国民党立委潘维刚、朱凤芝与黄昭顺协助联络卸任立委，现任立委则由他来邀请，将于7月5日晚上在台北举行成立大会。

知情人士说，目前初步统计，成立大会当天到场人数预估超过100人，现任立委除部分已安排出国行程外，几乎都会出席。不过，曾任立委的前高雄市长韩国瑜确定不会出席。

知情人士还说，成立大会当天将采便当会形式办理，除邀请王金平、侯友宜向大家讲话，并安排侯友宜与现场的前任及现任立委进行座谈，预料将针对选战议题进行讨论。