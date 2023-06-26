中央纪委国家监委一个月内三名干部被查

中共中央纪委国家监委又有一名干部通报被查。

中央纪委国家监委网站星期天（6月25日）通报称，中央纪委国家监委宣传部副部长、一级巡视员郝宗强涉嫌严重违纪违法，目前正在接受中央纪委国家监委审查调查。

公开资料显示，中央纪委国家监委宣传部系中央纪委国家监委的内设职能部门之一，负责反腐败宣传教育以及廉洁文化等建设工作，归口管理机关承担宣传教育职责的单位，负责机关的新闻事务和有关网络信息工作等。

据澎湃新闻报道，包括郝宗强在内，一个月内，中央纪委国家监委网站已通报查处了三名中央纪委国家监委干部。

此前，中央纪委国家监委网站5月30日通报称，中央纪委国家监委第十三审查调查室一级调研员崔玉男涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

6月12日，中央纪委国家监委网站通报称，中央纪委国家监委第二监督检查室副主任、一级巡视员刘燃因严重违纪违法，受到开除中共党籍、开除公职处分，涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉。

今年2月24日，中国全国纪检监察干部队伍教育整顿动员部署会议在北京召开，会议要求扎实开展纪检监察干部队伍教育整顿，以最鲜明的态度、最有力的措施、最果断的行动坚决查处“两面人”、坚决防治“灯下黑”，着力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

随后，各省级纪委监委也相继召开纪检监察干部队伍教育整顿动员部署会议。根据多地公开报道，不少地方将会议以视频形式覆盖到县一级。

中央纪委国家监委网站5月18日发文称，教育整顿从一开始就释放一严到底的强烈信号。各级纪检监察机关坚持把严的态度亮出来、把严的标准立起来、把严的纪律执行起来，真刀真枪、动真碰硬解决问题。