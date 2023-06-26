海南省委宣传部一级巡视员孙苏被双开 通报称“不信马列信鬼神”

中共海南省委宣传部一级巡视员孙苏因严重违法违纪问题被“双开”（开除党籍和公职）。官方通报，孙苏涉违法违纪问题，包括长期违规收受礼品礼金、“不信马列信鬼神”。

中纪委网站星期天（6月25日）发布通报称，孙苏违反政治纪律，对抗组织审查，搞迷信活动，长期违规收受礼品礼金，违规接受管理服务对象装修服务，违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项。

此外，孙苏的违法违纪问题还包括违反生活纪律，不重视家风建设，对家人失管失教。利用职务便利在文体活动项目承揽、文化项目申报审批等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

通报称，孙苏不信马列信鬼神，私欲膨胀，家风不正，将手中权力异化为谋取私利的工具，肆无忌惮收钱敛财。

通报也称，孙苏的行为已严重违反中共的纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

公开信息显示，今年60岁的孙苏是江苏无锡人，曾任海南省委宣传部对外宣传网络处处长、对外宣传处处长。

她在2005年任海南省委对外宣传办公室（省政府新闻办公室）副主任；2010年任海南省三亚市委常委、宣传部部长；2010年任海南省文联作协党组书记，省文联主席；之后任海南省委宣传部一级巡视员直到被查。

去年12月，孙苏因涉嫌严重违纪违法，接受海南省纪委监委纪律审查和监察调查。