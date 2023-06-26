美媒：中国大陆尝试就台湾大选争取美国合作

美国媒体引述知情人士透露，美国国务卿布林肯最近访问北京期间与中国大陆高级官员的会谈中，台湾即将举行的总统选举成为一个重要议题。

据《华尔街日报》星期一（6月26日）报道，知情人士说，北京尝试了解华盛顿对台湾选举的兴趣，大陆官员向布林肯表达了他们对台湾执政党民进党总统候选人的担忧。

知情人士称，大陆官员暗示，台湾副总统赖清德的政治立场可能会加剧台海紧张局势，进一步损害美国和大陆的关系。北京认为赖清德是“台独”阵营的一员。赖清德曾自称是“务实的台独工作者”。

报道称，大陆官员显然希望能够争取美国的合作，他们提到了2003年时任美国总统小布什如何向另一位台湾总统兼民进党领导人陈水扁发出警告。陈水扁的政策当时威胁到台海现状。

上述知情人士说，在上周的会晤中，大陆官员问布林肯，对于定于明年1月举行的台湾选举的结果，美国是否有既得利益，美国人是否将民进党视为朋友。

知情人士称，在回答这些问题时，布林肯重申了美国政府的立场，即在台湾选举期间，美国将不偏不倚，不支持对选举过程进行任何干预。

《华尔街日报》也引述知情人士透露，大陆方面关于台湾问题的提问是布林肯两天访华行中一个主要的讨论点。这凸显出台湾在多大程度上处于美国和中国大陆紧张关系的中心。

此外，知情人士说，美国和台湾官员正讨论赖清德今年夏天可能进行的访美行，以便让他更直观地熟悉与美国的合作。 一种可能性是，如果赖清德在8月参加巴拉圭新总统的就职典礼，他将在美国停留。巴拉圭是台湾仅存的邦交国之一。