中国启动2023年高校毕业生就业服务攻坚行动

中国青年失业率再创新高之际，中国人力资源社会保障部已部署启动2023年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动。

据新华社报道，中国人力资源社会保障部星期天（6月25日）发布通知，从即日至12月启动2023年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动，时间为期六个月。

目前中国经济疲弱，青年人失业率持续攀升。据中国国家统计局数据，5月份16岁至24岁的青年人失业率上升至20.8%，比上个月多了0.4个百分点，为有记录以来的新高。

今年中国高校毕业生人数预计达到1158万人，将再创新高。随着毕业季到来，青年失业率问题受到外界关注。

报道称，青年就业服务攻坚行动针对2023届离校未就业高校毕业生，以及在各级人社部门登记的失业青年，推动有就业意愿的未就业毕业生和登记失业青年尽早就业。

关于具体的就业服务安排，地市及以上人社部门在6月底前发出公开信或服务公告，为未就业毕业生等青年提供求职指引和便利。各地人社部门对登记失业青年信息进行全面摸排，形成台账。

省级人社部门将在7月底前对接教育部门和高校，完成未就业毕业生信息移交，建立2023届未就业毕业生帮扶台账。

通知要求，针对未就业困难毕业生及长期失业青年，制定“一人一策”帮扶计划，优先提供各类就业服务，对长期失业青年组织实践引导活动，激发就业内生动力。

通知还提出，要举办毕业生等青年专场招聘，提供便捷可及就业服务，实施青年专项技能培训计划，鼓励企业对新招用的未就业毕业生等青年开展学徒制培训。

人力资源社会保障部也将强化权益保障，整治虚假招聘、就业歧视等违法行为，同时引导未就业毕业生等青年转变就业观念，多渠道就业创业。