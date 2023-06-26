在岸人民币兑美元开盘破7.2

继端午节假期前离岸人民币兑美元汇率再度站上7.2关口之后，节后首个交易日，在岸人民币兑美元汇率也跌破7.2。

据财新网报道，星期一（6月26日）上午9时15分，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币兑美元中间价报7.2056，较上一交易日，即上星期三（6月21日）中间价贬值261基点（BP）。开盘后，人民币兑美元即期汇率震荡贬值，截至上午10时30分报7.2123。

这也是离岸人民币兑美元汇率自2022年11月后，再度站上7.2关口。

上星期三，人民币兑美元中间价报7.1795，较前一日贬值199个BP。当日盘中，离岸人民币震荡贬值，一度至7.2029，随后调整至7.1970附近。

在岸人民币走势也与之类似，午盘时一度贬值至7.1979，随后震荡回调至7.1920附近，16时30分的日盘收盘价报7.1938，夜盘报收7.1740。

报道称， 短期内，中国国内利率政策和美元走势对人民币汇率形成共振。一方面，对于中国人民银行一周多来的多次利率调整，汇市均有一定反应。另一方面，同期适逢美联储在6月暂停加息，带来美元指数的波动。

民生证券首席宏观分析师周君芝分析，本轮人民币贬值能否结束，最终落脚点还是在于市场对中国经济的信心修复几何。“2月以来，外资对（中国）国内经济信心有所下降，人民币资产吸引力减弱。”

周君芝也说：“当前汇率贬值主要是来源于资本与金融账户下的资金流出压力。2023年来，资本和金融账户更多在交易中国国内经济稳定性。”

