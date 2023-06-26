河南一书法家涉嫌命案被悬赏追捕

中国河南省永城市发生重大刑事案件，警方发布悬赏通告追捕，嫌疑人据报是当地一名知名书法家。

河南省商丘市永城市警方星期六（6月24日）发布悬赏通告称，该市新城区于6月23日发生一起重大刑事案件，男子靳创民具有重大作案嫌疑。

通报还公布了两张酒店监控视频中靳创民的人像截图，呼吁民众提供线索，若提供有价值线索，将奖励人民币一万元（约1880新元），直接抓获犯罪嫌疑人的，奖励人民币五万元。

有网民称，警方通报中的靳创民是河南知名书画家。

封面新闻记者星期天联系到永城市公安局一名办案民警，询问该靳某民与中国书画协会会员的靳某民是否同一人？民警回答说，“对，是的。”

另据上游新闻报道，河南当地权威信源称，靳创民涉嫌的命案死者为女性，两人一同入住酒店。截至星期天（6月25日）晚6时半，靳创民还未落网。警方已在多个路口设卡盘查。案件还在侦破中。

公开资料显示，靳创民是中国书法家协会会员，中国书画家协会会员等，笔名弄墨人。但中国书法家协会工作人员核查后回应，靳创民不是中国书法家协会会员。另外，中国民政部全国社会组织信用信息公示平台显示，与中国书法家协会仅一字之差的“中国书画家协会”，早在2016年就被民政部列入第五批“离岸社团”“山寨社团”。