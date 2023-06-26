中国审计署：去年中央财政赤字2.6万亿人民币 与预算持平

中国审计署发布的年度审计报告显示，中央2022年财政赤字为2万6500亿元（人民币，下同，约4963亿新元），与预算持平。

据央视新闻报道，审计署受中国国务院委托，星期一（6月26日）向中国全国人大常委会报告了2022年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。

报告显示，中央2022年的一般公共预算收入总量10万7552.14亿元、支出总量13万4052.14亿元，赤字2万6500亿元，与预算持平。

中国国家发展改革委管理分配中央财政投资6400亿元，其中安排中央本级支出1467.5亿元，对地方转移支付4932.5亿元，主要投向粮食安全、能源安全和产业链供应链安全等领域。

在中央部门预算执行方面，重点审计的41个部门及所属188家单位收到的财政预算拨款2285.59亿元，发现各类问题金额109.85亿元。

审计结果表明，部门本级预算执行总体相对规范，但所属单位仍问题多发。存在利用部门职权或行业资源违规牟利、收费或转嫁摊派等问题，金额达6.19亿元。

审计报告专门公布了民生问题审计结果。在促进就业资金审计方面，审计署发现稳岗补贴被劳务派遣公司滞留截留和骗取等现象。此外，还存在部分地方职业技能培训弄虚作假，以及失业补助被蚕食等问题。