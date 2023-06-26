中国批美国严重破坏中美禁毒合作基础

中国驻美国大使馆批评，美国以涉芬太尼问题逮捕和起诉中国公民和企业，“严重破坏中美禁毒合作基础”。

据中国驻美国大使馆官网星期天（6月25日）发布的消息，中国驻美国大使馆发言人以答记者问的形式，就美国司法部6月23日宣布以涉嫌生产销售涉芬太尼化学前体为由起诉中国企业和公民一事发表评论。

发言人指出，美国执法人员在第三国采用钓鱼执法诱捕中国公民，并悍然起诉中国实体和个人，严重侵害有关企业和个人合法权利，中国对此予以严厉谴责。中国驻美大使馆已向美国提出严正交涉和强烈抗议。

发言人说，美国口口声声希望与中国恢复禁毒合作，却又对中国公司和个人“长臂管辖”，连续实施制裁、起诉、通缉甚至诱捕，企图混淆视听、误导公众、转嫁责任。“中方在防范芬太尼非法制贩及滥用方面贡献有目共睹。美方对此非但不感谢，反而内病外治，对中国制裁、抹黑、污蔑，严重破坏中美禁毒合作基础。”

发言人最后强调，中国敦促美国停止甩锅推责，停止对中国进行抹黑攻击，立即撤销对中国禁毒执法机构的制裁，停止以涉芬太尼为借口制裁、起诉中国企业和公民以及实施悬赏诱捕和任意拘押，立即释放非法抓捕的中国公民。

据法新社报道，美国司法部6月23日以非法贩运用于制造芬太尼的化学品为由，对四家中国化学制造公司和八名中国公民提出刑事指控。这是美国政府首次指控中国实体在美国境内贩卖芬太尼前体化学品。

芬太尼是一种强效麻醉性止痛剂，药理作用与吗啡类似，但被非法贩卖成为致命毒品。中国在2019年将所有芬太尼相关药品质列入管制物品清单，对其生产和销售进行监管。