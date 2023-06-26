中国A股假期后走弱 话题登微博热搜

面对中国假期旅游收入的复苏缓慢，以及海外地缘政治等不利因素的影响，中国A股星期一（6月26日）恢复交易后补跌。

据彭博社报道，沪深300指数早盘下跌1%，迈向连续第四日下跌，上证综指在上周失守3200点后继续下行。上星期五（6月23日）大跌的港股则持稳，恒生指数小幅低开后回升至平盘附近。台股指数也在假期后的首个交易日走低，回到17000整数关附近。

中国A股走弱的消息，星期一也登上微博热搜榜，词条“A股”一度冲上热搜榜前十名。

有网民开玩笑说：“隔壁大国闹腾了一圈，最终还是A股抗下了所有”“股民问禅师，俄罗斯兵变对全球股市啥影响？禅师回答，出了这么大的事作为最有责任心的大国，我们A股港股肯定要买单的，作为最没责任心的美国，肯定落井下石，美股要狂欢。”也有网民形容说，A股的表现堪比“惨绝人寰”、“一泻千里”。

俄罗斯雇佣兵瓦格纳集团首脑普里戈任上星期六（6月24日）发动兵变。不过，事件在24小时内发生戏剧性逆转。在白罗斯总统卢卡申科斡旋下，普里戈任同意停止该集团武装人员在俄境内的行动。克里姆林宫也宣布，普里戈任不会受刑事起诉，并会被送往白罗斯。

有关话题在过去周末也多次登上微博热搜榜。

除了俄罗斯兵变消息影响中国A股表现，中国端午节期间国内旅游收入仍不及冠病疫情前水平，以及美联储主席鲍威尔上星期四（6月22日）称今年可能还需要加息一到两次，也打击市场风险情绪。

中金分析师李求索等在报告中分析，外部不确定性因素边际抬升，短期A股市场可能有所波动；不过中国经济增长预期，仍是当前A股市场主要矛盾且稳增长政策已开始发力，后续重点关注落实力度及节奏，如若政策应对得当，当前市场机会仍大于风险。

中泰国际则在报告中称，近期离岸人民币走弱，持续偏弱的汇率可能再进一步触发盈利下修压力；随着恒生指数调整至约18500点，给予消费、科技、工业、医疗保健等股份低吸机会。

星期一人民币中间价显著强于市场预期，离岸人民币兑美元在去年11月的低位附近企稳。在岸人民币盘初补跌至7.21元弱方，续创去年11月来最弱。