杭州网约车门槛升级 须是新出厂新能源纯电动汽车等

杭州调整网约车门槛，申请网约车的车辆须是新出厂的新能源纯电动汽车，或是价格在15万元（人民币，约2.8万新元）以上的非新能源纯电动汽车。

据澎湃新闻报道，由杭州市交通运输局印发的《网络预约出租汽车车辆技术标准》（下称《技术标准》）星期天（6月25日）公布，明确对网约车行业车辆提档升级、更新换代，加快促成“老破小”运力退出市场。

杭州现有网约车平台企业43家，每天六万多辆网约车接单近100万单。

据新修订的《技术标准》，申请用于网约出租车的车辆须为新出厂，且符合中国工信部的相关车辆要求的新能源纯电动汽车。

新修订的《技术标准》也说，网约车须为综合工况续航里程不少于400千米（换电式纯电动汽车除外）的新能源纯电动汽车，或车辆购置的计税价格在15万元以上的非新能源纯电动汽车。

根据新《技术标准》，在杭州市区依法注册登记使用性质为“出租客运”且使用年限未超过3年的车辆也可申请用于网约出租车。

另据新规定，网约出租车行驶里程达60万千米时强制报废，未达到60万千米但使用年限达八年时需退出经营。

该《技术标准》的政策解读称：“调整车辆参数标准，是防止大量老旧低档二手车涌入我市申办网约出租车运输证，造成资源浪费、市场乱象等，确保网约出租车、巡游出租车标准统一、公平竞争，同时为采用换电模式新能源汽车留出政策空间。”

此前，《钱江晚报》曾报道，5月份杭州市区有九万多辆注册网约车，每天客运量150万人次，已经超过了公交车的日均客运量。地铁加公交车出行在全出行结构中不到20%。