青海三江源50多只国家级保护猛禽疑因电网漏电致死

中国近一个月有约50余只中国国家级保护动物，在青海省三江源地区的嘉塘草原多处电线杆下被发现非正常死亡。

据红星新闻报道，应聘成为中国环保志愿小组“嘉塘数鸟人”的常乐，从5月24日到6月21日在嘉塘草原电线杆下共发现50余只非正常死亡的鸟类。据他初步统计，其中有50余只猛禽属国家重点保护野生动物，包括大鵟、草原雕、白尾海雕、猎隼。

关于猛禽死亡的原因，常乐推断是电网在雨雪天气漏电，导致停落在电网上的猛禽触电死亡。

嘉塘草原所属的称多县公安星期天（6月25日）回应该事件称：“公安、自然资源和林业草原局以及国家电网各个部门都在调查此事，之后会发布调查通告。”

从事物种和生态系统保护的公益组织山水自然保护中心项目主任赵翔说，“电网建设与猛禽之间的冲突一直是一个全世界的难题，猛禽需要广阔的视野，因此会经常选择电网的普通杆和耐张杆栖息和驻足，从而增加了被电死的风险。”

业内人士说，由于鸟类常衔着铁丝、细绳等材料在输电铁塔上筑巢，极易诱发电击导致鸟类死伤、电路跳闸。传统做法是在铁塔中设置防鸟刺、倾斜横杆，阻止鸟类停留和筑巢。

公开资料显示，嘉塘草原位于青海省玉树藏族自治州称多县，是青海省玉树州第二大草原，这一地区是长江上游重要的水源涵养区，平均海拔4200米。这里分布有荒漠猫、雪豹等多种兽类，黑颈鹤等72种鸟类，龙胆等150多种高原特有植物。