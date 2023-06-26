美媒：俄罗斯兵变让中国陷入不确定一刻

美国媒体报道，俄罗斯一场短暂兵变的结束让北京松了一口气，原因是这场兵变，一度有可能动摇中俄为对抗美国为首的西方而缔结的最亲密伙伴关系，而这正是中国政府对于俄乌战争最担心的风险。

据《华尔街日报》星期一（6月26日）报道，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳早前夺取了位于罗斯托夫市的俄罗斯南部军事总部的控制权。俄罗斯总统普京在一次电视讲话中称这场叛乱是一种背叛，并誓言要将其平息。俄罗斯军队一度做好了保卫首都莫斯科的准备，随后的休战避免了一场更广泛的冲突。

尽管如此，这场危机标志着普京23年统治遭遇的最严重挑战。报道称，这也是中国领导人的一个不确定时刻，中国领导人将中俄关系塑造成对抗美国在全球影响力的堡垒。

卡内基俄罗斯欧亚中心的研究员乌马罗夫（Temur Umarov）说：“这正是普京开始攻打乌克兰时，中国所担心的那种悲观情境，即普京这一决定最终会破坏俄罗斯政权的稳定。”

报道引述中国人民大学国际关系教授王义桅说，在中国老百姓中，很多人担心普京的政治地位不稳，俄罗斯的政治动荡可能会影响到中国。

王义桅也说，中国一贯强调以和为贵，对于其最大的邻国，中国希望他们能保持稳定。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进，6月24日在普京与瓦格纳集团休战前于微博上写道：“瓦格纳兵变对普京政府和俄罗斯的政治稳定造成了巨大冲击，带来深刻的不确定性，接下来‘什么都可能发生’。”

胡锡进也说：“从俄乌战争的角度说，乌克兰没有可能在军事上彻底击败俄罗斯，它取胜的唯一希望是通过战局的僵持和一定反攻效果来刺激、带动俄罗斯内部发生动荡。现在看来，局面在朝着西方和乌克兰最想看到的方向移动了，但最终结局尚未可知。”