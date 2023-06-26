新西兰总理：希望实现对华贸易多元化

正在中国访问的新西兰总理希普金斯称，新西兰正在努力争取对华贸易多元化，并寻求向中国输出更广泛的商品和服务。

据彭博社报道，希普金斯从星期天（6月25日）起，已经开始对中国进行为期六天的访问。

希普金斯此次访华率领一个29人的代表团，其中包括贸易和旅游部长、以及恒天然、新西兰航空等大公司高管。此外，还有希望开拓中国市场的一些新兴行业公司，例如游戏应用开发商PikPok和健身管理公司莱美。

希普金斯在出访前说：“代表团的组成反映了我们争取实现出口产品多元化的目标”。

他称，向中国出口乳制品、肉类和木材等传统商品仍然很重要，但是支持游戏、保健等新兴产业开拓中国市场也至关重要。

随着新西兰旅游和教育行业在冠病疫情后复苏，希普金斯也希望重新吸引更多中国人到新西兰旅游和留学。

中国与新西兰于2008年签署自由贸易协定后，中国对新西兰的经济重要性逐年增强，并在2013年末取代澳大利亚，成为新西兰最大的贸易伙伴。在新西兰的出口商品中，每年约有28%销往中国，价值210亿新西兰元（约174亿新元）。

希普金斯在访华期间，将与中国国家主席习近平和国务院总理李强在北京会谈，还将参加在天津举行的夏季达沃斯论坛。

另一方面，一同访华的新西兰贸易部长奥康纳星期一（6月26日）说，他与中国商务部部长王文涛就中国加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）进行了积极讨论，并称“他（王文涛）理解我们今年担任主席的角色，以及任何决定都必须得到CPTPP所有成员的同意”。