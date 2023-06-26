传最快11月赴港上市 盒马鲜生：不予置评

针对有香港媒体报道，阿里巴巴旗下新零售平台盒马鲜生最快将在11月完成分拆赴港上市，盒马鲜生受询时，对有关报道不予置评。

香港《经济日报》星期一（6月26日）引述消息报道，阿里旗下以数据和技术驱动的新零售平台盒马鲜生，正加紧筹备上市，预计最快11月中旬首次公开募股（IPO）。

据报道，阿里巴巴旗下盒马鲜生、菜鸟及阿里云启动上市计划，目前收入已达百亿规模的盒马鲜生，预料将率先完成IPO，成为阿里变革后首项大型分拆上市计划。据悉，盒马鲜生整体估值超过300亿港元（约51亿新元），实际金额按市况而定。

据悉，阿里巴巴最快未来两周向香港交易所申请分拆盒马鲜生上市，预计审批时间约一个月，其后于7月底至8月初提交上市申请表格，通过上市聆讯后，随即于11月公开招股及挂牌上市。

盒马鲜生回应香港《经济日报》、澎湃新闻和中国基金报等媒体询问关于11月赴港上市计划时，均表示不予置评。

今年4月，彭博社引述知情人士报道，盒马鲜生正与中国中金及摩根士丹利准备赴港IPO，该计划仍在初步阶段，可能最早明年挂牌，或需要更长时间。

阿里巴巴创始人马云在2016年10月首次提出新零售概念，强调线上线下零售及物流必须结合在一起，当时外界均认为，盒马鲜生是阿里探索新零售模式先锋部队。 2017年，马云现身盒马鲜生门店，公开亮相为其站台，马云在店内高举帝王蟹的相片，更让外界对盒马留下深刻印象。