台行政院长称大学兵役“3+1”方案并非强制性

台湾教育部日前抛出大学兵役“3+1”方案，让大学生能在三年完成学业、一年当兵，引发社会热议。台行政院长陈建仁受询时回应，这项政策并非强制性，而是给学生有选择的机会。

综合东森新闻云和新头壳新闻等台媒报道，陈建仁星期一（6月26日）上午出席全台反毒有功人士、团体颁奖典礼前受访时，作出以上表述。

他说，教育部推出的这项政策，实际是给大学生有更多选择的机会，让每个学生都能够选择自己的修课期限。该政策并非强制性，不是每个人都要这样做，请大家不要以讹传讹。

陈建仁强调，这样规划的目的之一，是让所有年轻人多一个选择机会，希望既能够充实学识，也能够有更好的服兵役规划。

台湾教育部星期天（25日）重申，就学期间选择弹性修业的最大原则，是尊重学生自由意愿的选择，并非强制有服役义务的学生都要适用。

台湾官方日前宣布，2005年以后出生的役男，义务役期由四个月恢复为一年，并研议大学弹性修业制度。

按教育部规划，有意愿申请专案服役的役男，须在学期开始的2月或9月向户籍地公所申请，在学期中陆续完成入伍前置作业，并在该学期结束的暑假或寒假入营服役，为期一年。役男完成服役后，教育部要求各校协助复学辅导，顺利的话，可以当兵一年、读大学三年，和没服役的同学一起毕业，不影响后续投入职场或升学的时间。

相关方案一出，就被蓝营立委质疑是削足适履。国民党总统参选人、新北市长侯友宜也批评，教育不是急就章，这样的政策是否要让年轻人快上战场？老是推这种临时政策只是”鸭霸”（霸道）政府。