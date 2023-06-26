香港海关破获历来最大宗货品走私案，涉案走私货品包括电子产品、昂贵食材、餐酒、唱片和受管制濒危物种等，估计市值约15亿港元（下同，约2.6亿新元）。

综合《星岛日报》、网媒“香港01”和中新社等报道，香港海关星期一（6月26日）在记者会上通报日前破获的一起大型货品走私案件。走私分子涉嫌利用远洋船经新加坡走私货物往中国大陆，走私货物总值15亿港元，若成功走私可逃避6亿港元税款。这是香港海关有记录以来破获的最大宗货品走私案。

据悉，疫情期间走私集团多由海路从事走私活动，在香港海关与中国大陆海关的联合打击下，不法分子企图通过更迂回的路线逃避执法行动。

香港海关日前接获情报，称有远洋船试图自香港出发经新加坡走私货物往中国大陆，于是在6月13日采取行动，在走私船舶出发前于葵青货柜码头扣查涉案货柜。现场发现大批走私货物，包括约10亿粒全新集成电路、250吨干海味、2万瓶红酒、2.7万张音乐光碟及黑胶唱片等。

香港海关称，案件中10亿粒集成电路的走私较为罕见。疫情后大陆制造业者对该类电子零件需求殷切，走私集团趁机偷运这类零件，企图逃避税款。此外，海关也查获大批旧电子产品，包括电脑、手机或电脑主板等，不排除不法分子将其运回大陆后拆件或翻新。

香港海关跟进调查后拘捕一名45岁男子。这名男子为一家货运公司的经理，负责接收订单和安排运输。调查后还发现，幕后寄货人为一家香港的空壳公司，通过一名身处境外的中间人联络和安排路线。目前案件仍在调查中，不排除再有人被捕。