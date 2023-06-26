中国最高法：通过国际物流寄递等方式走私毒品情况加剧

中国最高人民法院透露，中国源头性毒品犯罪呈现新态势，通过国际物流寄递、陆路绕道或者海上走私毒品情况加剧。

据中新社报道，时逢国际禁毒日，中国最高人民法院星期一（6月26日）在北京举行新闻发布会，介绍当前中国毒品犯罪形势特点，包括源头性毒品犯罪呈现的新态势。

中国最高法刑事审判第五庭庭长李睿懿在会上说，中国国内规模化制毒犯罪得到有效遏制，传统重点省份制毒活动持续大幅萎缩，制毒犯罪逐渐呈现地域分散化、规模小型化、流程分段化等特点。

李睿懿说，“金三角”仍是中国毒品的主要来源，境外毒品经传统渠道入境受阻后，利用货车夹带通关或者采取抛投、挖洞等隐蔽方式走私毒品案件增多。通过国际物流寄递、陆路绕道或者海上走私毒品情况加剧。

数据显示，2018年至2022年，中国法院一审审结毒品案件数量持续下降，延续了自2015年以来的下降趋势。2022年降至3.7万件，较2015年高峰时期下降73.38%，较2018年下降62.75%。毒品案件在全部刑事案件中的占比也从2018年的8.35%降至2022年的3.59%。

李睿懿说，在此期间，法院一审审结毒品案件排名前10位的省份仍主要集中在西南、华南、华东和华中地区。华南地区作为毒品入境流转地，华东、华中地区作为毒品集散消费地，案件量仍然较大。

最高法当天也公布10起毒品犯罪和涉毒次生犯罪典型案例，其中，走私、运输毒品罪犯张胜川，贩卖、制造毒品罪犯严荣柱，贩卖、运输毒品罪犯董胜震、阮新华，故意杀人罪犯韦颖，均已被依法执行死刑。

李睿懿说，最高法接下来将继续坚持依法从严惩处毒品犯罪，深入推进毒品案件审判能力现代化，持续提升禁毒综合治理效能。