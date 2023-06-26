李彦宏：大模型发展下个前沿是帮人类突破新极限

中国互联网巨企百度创始人李彦宏说，大模型发展的下一个前沿不仅是模仿人类，更是帮助人类突破新极限。

据澎湃新闻报道，也是百度董事长兼首席执行官的李彦宏星期一（6月26日）出席“世界互联网大会数字文明尼山对话”，他在题为《大模型重塑数字世界》的演讲中说，过去一年，人工智能（AI）在技术、产品、应用等各层面都以“周”为迭代速度向前突进。

他说，大模型成功压缩了人类对于世界的认知，让人们看到了实现通用人工智能的路径。大模型发展的下一个前沿，不仅是模仿人类，完成人类的“规定动作”，更是帮助人类去研究和发现未知领域，突破人类过去没有突破过的极限。如果能够迈出去这一步，将更加意义非凡。

大模型是当下全球科技创新的焦点，也是全球人工智能竞赛的主战场。李彦宏说：“新的国际竞争战略关键点不是一个国家有多少个大模型，而是你的大模型上有多少原生的AI应用，这些应用在多大程度上提升了生产效率。如果我们能挤上牌桌，获得竞赛入场券，中国将拥有更壮大的数字化产业，数字经济规模将获得巨大增长。”

今年3月，百度发布对标ChatGPT的大模型产品“文心一言”。李彦宏在演讲中透露，百度文心大模型已经迭代到3.5版本。与3.0版本相比，训练速度提升了两倍，推理速度提升了17倍，模型效果累计提升超过50%。

李彦宏强调，文心大模型3.5版本，不仅是技术上的升级，更是安全上的升级；在数据质量、生成效果和内容安全性上，都得到了明显提升。

他认为，以大模型为关键驱动的数字经济，与实体经济深度融合，将做强做优做大实体经济，创造可观的增量价值，带来经济社会发展和产业的深刻变革。在汽车制造、能源、交通等行业，大模型可以深入核心业务场景，在智能客服、供应链、系统调度等版块创新，促进行业的数字化转型和智能化提升。

李彦宏说，无论从技术趋势，还是产业应用来看，大模型都绝不是昙花一现的风口，而是影响人类发展的重大技术变革，是拉动全球经济增长的引擎，是绝对不能错过的重大战略机遇。

对于人工智能大模型带来的治理挑战，李彦宏说，坚持技术发展和安全可控的双轮驱动，才能行稳致远。如果人们安全、负责任地驾驭AI发展之路，大模型就会重塑数字世界，人工智能就可以为中国经济、乃至全球经济创造无与伦比的繁荣。