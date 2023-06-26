上海一公司负责人发文拒招川大师生

继北京一律师事务所公开表态拒聘四川大学毕业生后，上海一公司负责人也说，公司原则上不招聘川大任何师生。上海市人社局称，如果此事属实将违法。

据新浪新闻报道，北京晏清律师事务所星期天（6月25日）发布了一则拒聘通告，称“本所不再招聘四川大学的毕业生，请持四川大学毕业证的求职者勿再向本所投递简历”。该则通告于6月26日已被删除。

极目新闻报道，上海一公司负责人6月25日晚上也在“传媒界光哥”的微博账号上发文称，最近川大研究生张某事件给社会带来极大负面影响，公司决定原则上不招聘川大任何师生。该账号简介显示为“上海双滋影视传媒有限公司CEO”。

不过，该账号6月26日发布声明澄清，称上述言论仅代表该负责人的观点，“不是公司决策和正式公司文件”，并称“如果有德才兼备川大毕业生也会考虑”。

“上海一公司CEO发文拒招川大师生”的话题星期一也登上了微博热搜。有网民对这种做法表示支持，但也有网民说，“这种涉嫌污名化对发声企业同样有负面影响”。

上海市人社局对此回应说，如果企业账号发布该信息，或企业在其公开招聘信息中涉及相关内容，则属于违法行为，劳动监察部门将会进行调查。但如果只是个人账号上发布相关内容，劳动监察部门无权进行调查。

此前，中国四川大学一名女学生张某在广州地铁上怀疑被农民工偷拍，当场证实对方清白后却仍对其进行网络曝光一事，引发舆论风暴。四川大学之后通报，给予当事学生张某留校察看等惩处。