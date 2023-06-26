与共青团新领导班子谈话 习近平强调激发青年在中国式现代化建设中挺膺担当

中共总书记习近平与共青团中央新领导班子谈话时强调，团中央要切实肩负起新时代新征程党赋予的使命任务，充分激发广大青年在中国式现代化建设中挺膺担当。

据新华社报道，也是中国国家主席和中共中央军委主席的习近平星期一（6月26日）下午在中南海同共青团中央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话。

他强调，中国共产党和国家事业的希望寄托在青年身上。希望共青团中央深入贯彻中共要求，切实肩负起新时代新征程党赋予的使命任务，传承弘扬优良传统，坚持改革创新，更好把青年一代团结凝聚在党的周围，为推进强国建设、民族复兴伟业接续奋斗。

习近平说，过去五年，共青团围绕构建新发展格局、推动高质量发展、打赢脱贫攻坚战、抗击冠病疫情等重大任务，组织广大团员和青年积极参与、勇挑重担、冲锋在前，展现了新时代中国青年的勇气和担当。中共中央对共青团和广大青年充分信任。

他指出，中共中央对团中央新一届领导班子寄予厚望。希望大家加强自身建设，发挥好模范带头作用，推动共青团事业和青年工作实现新的更大发展。

习近平强调，把中共中心任务作为中国青年运动和青年工作的主题和方向，这是一百多年来中国青年运动和青年工作的一条基本经验。共青团作为中共助手和后备军，必须紧紧围绕中共二十大确定新时代新征程党的中心任务来开展工作，把住方向，奋发有为。实现强国建设、民族复兴宏伟目标，需要全党全国各族人民包括广大青年团结一致、全力以赴，继续爬坡过坎、攻坚克难。

他也说，共青团要把牢新时代青年工作的主题，最广泛地把青年团结起来、组织起来、动员起来，激励广大青年增强历史责任感和使命感，激发强国有我的青春激情，在强国建设、民族复兴伟业中勇当先锋队、突击队。

习近平指出，要着力加强对广大青年的政治引领。青年人有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗，中国青年才会有力量，中国共产党和国家事业发展才能充满希望。要加强对广大青年的理想信念教育，引导广大青年树立共产主义远大理想，坚定中国特色社会主义共同理想，在强国建设、民族复兴的历史潮流中确立正确的人生目标，为一生的奋斗奠定基石。

他并说，共青团要把加强对广大团员和青年的政治引领摆在首位，努力培养社会主义建设者和接班人。要抓好面向广大团员和青年的主题教育，引导团员和青年认真学习领会新时代中国特色社会主义思想，努力掌握这一科学思想的世界观和方法论，善于运用贯穿其中的立场观点方法分析问题。

习近平强调，共青团要坚持围绕中心、服务大局，主动对接国家重大战略和重大任务，组织动员广大青年立足本职岗位，积极投身中国式现代化建设，在科技创新、乡村振兴、绿色发展、社会服务、卫国戍边等各领域各方面工作中争当排头兵和生力军，展现青春的朝气锐气。

习近平指出，要顺应全面从严治党的要求，坚持问题导向，敢于刀刃向内，纵深推进团的改革，全面从严管团治团，坚定不移走好中国特色社会主义群团发展道路。要坚持夯实基层的鲜明导向，不断扩大团组织的覆盖面，提升青年群众工作能力。

习近平最后指出，各级党委（党组）要加强对共青团工作的领导和支持，建立和完善在中共领导下各部门齐抓共管青年发展事业的工作格局，支持共青团创造性开展工作。