检讨台新南向政策 柯文哲拟出访新越菲三国

台湾民众党总统参选人柯文哲接受电台访问时说，他计划出访新加坡、越南和菲律宾，对新南向政策做总检讨。

据台湾网媒新头壳新闻报道，继在4月和6月先后前往美国和日本访问后，已传出民众党总统参选人柯文哲下半年还将再次访问新加坡。

柯文哲星期一（6月26日）上午接受广播节目《POP撞新闻》主持人黄暐瀚专访，被问及已访问美国和日本，还传出将去新加坡访问时，除了去新加坡与政府高层谈一遍外，还表明要访问越南和菲律宾，对新南向政策做总检讨。

柯文哲说，如果要去新加坡的话，除了与新加坡政府高层谈一遍外，还要去李光耀公共政策学院演讲，但也不可能单单去新加坡，其他东南亚国家也要顺便走一趟。

黄暐瀚问道，会想访问哪几个东南亚国家？柯文哲点名越南和菲律宾。

柯文哲说，政府进行新南向政策这么多年，一定要做个总检讨，所以他要到新南向政策中最具代表性、值得投资的国家看看，加上越南在地台商也很多。不过，他在出访前要准备一个月以上，找专家来上课，对相关政策先做功课。

柯文哲去年12月到访新加坡，是他担任台北市长期间第二次做客狮城。柯文哲那趟新加坡行着重考察新加坡推动双语教育、数码化以及净零碳排放的政策。他也参观了作为本地美食地标之一的老巴刹，希望借鉴本地小贩文化，将台湾夜市和小吃发扬光大。