对俄销售激增 中国一季度汽车出口量全球居首

中国第一季度汽车出口量位居全球第一，部分得益于对俄罗斯的销售激增。

据彭博社报道，咨询公司艾睿铂（AlixPartners）星期一（6月26日）公布数据，中国在截至3月份的三个月出口了107万辆汽车，超过了长期领先的日本。

中国同期向俄罗斯出口了11.2万辆汽车，与去年全年的销量大致相当。在俄罗斯入侵乌克兰后，西方汽车制造商已基本放弃对俄罗斯出口。

中国汽车品牌在欧洲和美国的销量仍有限——去年仅售出90万辆汽车。不过，该咨询公司预计，随着比亚迪和小鹏汽车等汽车公司加大海外扩张力度，中国对欧美市场的出口到2026年料增长67%。

“我们认为现在是中国品牌开始对西方市场产生颠覆性影响的时候了，”艾睿铂驻上海董事总经理、前福特汽车高管戴加辉(Stephen Dyer)告诉记者。

该公司预计，今年全球轻型汽车销量将攀升5%，主要得益于电动汽车需求飙升；预计美国销量增长10%，欧洲增长6%，中国增长3%。

艾睿铂表示，在中国这个全球最大汽车市场，本土汽车制造商今年的销量可能会在40多年来首次超过其外国竞争对手，本土品牌更能满足懂技术的年轻买家需求。

彭博社的报道称，外国汽车制造商一直艰难维持在中国的市场地位，引发了对其在中国长期前景的质疑。随着本土竞争对手推出一系列电动车型，大众汽车和通用汽车等公司的业务变得更具挑战性。