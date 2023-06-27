李强：降依赖去风险本质是把经贸问题政治化

中国国务院总理李强星期一（6月26日）下午在天津会见世界贸易组织总干事伊维拉时说，一些国家提出“降依赖”“去风险”，本质上是把经贸问题政治化、意识形态化，有违世贸组织倡导的自由贸易和非歧视的基本原则，也违背经济规律。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，李强在会见时说，自由贸易、分工协作是社会生产力发展的客观要求，多边主义、团结合作是应对全球性挑战的必然选择。“降依赖”“去风险”，本质上是把经贸问题政治化、意识形态化，不仅有违世贸组织倡导的自由贸易和非歧视的基本原则，冲击多边贸易体制的权威性有效性，也违背经济规律，扰乱全球产业链供应链安全稳定，最终阻碍世界经济复苏进程。

李强指出，中国作为世贸组织最大的发展中成员，加入世贸组织20多年来始终维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，履行入世承诺，既发展了自己，也造福了世界。中方愿同各方一道，支持多边主义和自由贸易，反对单边主义和保护主义，提升贸易投资自由化便利化水平，促进世界经济复苏，更好应对全球性挑战。

李强表示，中方支持对世贸组织进行必要改革，将全面深入参与各领域谈判，维护多边贸易体制国际规则制定的主渠道地位。作为最大的发展中国家和负责任大国，中国将承担与自身经济发展水平和能力相符的责任义务，维护发展中国家合法权益。

根据中国方面的新闻稿，伊维拉在会见中说，世界经济不应碎片化，“脱钩”将损害全球经济发展，单边主义和保护主义违背全球化潮流。加入世贸组织以来，中国持续推进对外开放，支持多边贸易体制，取得举世瞩目的发展成就。世贸组织赞赏中方为世贸组织第12届部长级会议取得成功作出的重要贡献，期待与中方构建强有力的伙伴关系，为推进世贸组织改革、维护多边贸易体制作出新的贡献。