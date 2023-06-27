刘建超访意晤工商界：中意签一带一路是正确决定

中共中央对外联络部部长刘建超星期日（6月25日）在米兰同意大利工商企业界代表座谈时说，中意签署“一带一路”合作谅解备忘录是一个正确的决定，既着眼当前，又放眼未来，有助于两国提振合作信心，走出一条具有战略性、前瞻性、互利性的合作道路，为世界各国建立合作伙伴关系网络树立榜样。

根据中共中央对外联络部星期一（6月26日）发布的新闻稿，刘建超说，中意友好源远流长，文明文化交流互鉴，经贸合作不断深化，把两国紧紧联系在一起。中方赞赏意大利中国理事会基金会和意工商界人士长期以来为两国战略对接、务实合作发挥的积极作用，为中意、中欧合作注入的正能量。

刘建超说，中意经贸合作基础深厚、势头强劲、潜力巨大、前景广阔，两国企业家均对深化互利合作意愿强烈。中意签署“一带一路”合作谅解备忘录是一个正确的决定，既着眼当前，又放眼未来，有助于两国提振合作信心，走出一条具有战略性、前瞻性、互利性的合作道路，为世界各国建立合作伙伴关系网络树立榜样。希望中意两国企业家坚定信心，不断开拓，合作共赢，共同书写中意互利合作的新篇章，推进中意全面战略伙伴关系行稳致远。

刘建超还应询就中国现代化、人民币国际化、对外开放政策、人员往来等问题阐述了立场。

意大利为提振国内低迷的经济，于2019年成为首个、也是唯一加入“一带一路”倡议的七国集团（G7）成员。

不过，罗马方面近期不断释放消息称，正考虑不再与中国续签“一带一路”合作。根据两国2019年签署的文件，合作协议持续五年，如果意大利没有主动退出，将在明年自动续约五年。

中国驻意大利大使贾桂德上星期五受访时说，一带一路是彰显双方政治互信和合作战略水平的平台，如果贸然“退群”，对意大利形象、可信度和合作将造成不利影响。