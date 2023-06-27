湾仔恒大中心易名 万通保险：不涉业权变更

阿里巴巴创办人马云及虞锋所创的云锋金融旗下的万通保险（YF Life）已取得湾仔中国恒大中心的冠名权。云锋金融发新闻稿说，中国恒大中心易名万通保险中心不涉及大厦业权变更。

云锋金融星期一（6月26日）发新闻稿澄清，近日有关万通保险中心的报道。

根据新闻稿，云锋金融集团有限公司旨在对近日于网络上登载的若干有关“万通保险中心”（前称中国恒大中心）之业权变更的媒体文章报道作出澄清，即云锋金融和云锋金融之非全资附属公司万通保险国际有限公司（万通保险）从未购入万通保险中心任何业权。

新闻稿说，万通保险早在2000年起已租用万通保险中心，由于万通保险为万通保险中心的主要租户，经与大厦业主公平协商后，同意将大厦名称由“中国恒大中心”更改为“万通保险中心”。

另据《明报》翻查资料报道，中国恒大旗下拥有万通保险中心（前称中国恒大中心）业权的“Pioneer Time”一直未见有易手动作，仅在土地注册处申请易名，确实不涉及业权转变。

据报道，在翻查物业租务及大厦楼层指示牌显示，近年中国恒大中心租务出现较大变化，早于1988年已是该大厦重要租户的来宝集团（Noble Group）因为违反证券和期货法令被重罚后，已大幅缩减租用面积，原来租用的10、16及21楼部分楼层，以及15、17及18楼全层，减剩至仅租用19楼一个分层单位，其租用面积由中国恒大及云锋系取而代之。

据资料显示，云锋金融、云锋投资管理（香港）有限公司及万通旗下YF NOVO CARE（HK）LIMITED 及万通保险国际有限公司在2021年起开始租用17楼及18楼部分来宝退租的单位，并将5楼用作万通精英学院之用。万通也自2001年起租用该大厦4、7、8及12楼，故目前约占用该大厦约5.5层楼面。

早在2018年，《明报》已曾报道万通为该大厦的第四大租客，占当时建筑面积14%；其余为恒大，将部分主要楼层作为总部、恒大汽车、恒大物业等自用，占27%；其他租客占25%及华置的18%。近年华置已弃租该大厦，更将总部移至铜锣湾皇室大厦安达人寿大楼中，加上近年云锋系及万通扩大租用面积，相信已跃身为该大厦第二或第三大租户。