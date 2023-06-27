胡锡进宣布进入中国股市：希望不做新“韭菜”

中国官媒《环球时报》前总编辑、资深媒体人胡锡进星期一（6月26日）宣布，自己正式进入中国股市。

胡锡进当天下午在个人微博上发文称，给自己开了一个股票账户，正式进入中国股市。他在文中说，近来股市行情不好，他虽也为股民着急，但缺少切身感受。从今往后，他加入进来，一起经历市场行情的起落涨跌，成为中国股市悲喜交错的一部分。他希望自己能够盈利，而不是成为新的“韭菜”（被收割的股民）。

胡锡进还明确表示，没有额外信息渠道，所有信息都来自互联网，会边炒股边学习，力争少交学费，力争让股票收益超过银行利率。

“胡锡进开通股票账户”相关词条当天下午冲上微博热搜，多位股民表示：这是大利好。不过，也有网民劝胡锡进“别想不开”，还有网民问道：这是最新风向？

“网红”经济学家李大霄则建议胡锡进要循序渐进，从货币基金，一步步到股票基金，毕业之后才能买股票，而且要买好股票。

胡锡进上周三（6月21日）就股市下跌在微博发文称“真是心疼股民”，他称个人从不买股票，但看到微信群里一片哀号，真是心疼。他还说，国家振兴经济和消费有必要同提振股市信心结合起来，让二者良性互动，相互激励。

中国A股市场端午节后首个交易日（星期一）延续跌势。截止当天收盘，沪指报收3150.62点，下跌1.48%；深成指报收10872.3点，下跌1.68%；创业板指报收2186.25点，下跌1.16%。