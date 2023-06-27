京东集团据报整合业务成立零售部

中国媒体报道，中国电商巨企京东集团将整合多条业务，成立创新零售部，深入零售线下业务布局，探索创新模式。

澎湃新闻星期一（6月26日）从京东内部人士获悉，京东集团将整合七鲜、拼拼等业务，成立创新零售部。此业务将深入零售线下业务布局，探索创新模式。由此前负责京东国际的闫小兵担任负责人，向京东集团CEO许冉汇报。

京东物流星期一公告，公司董事会宣布余睿因个人身体原因，已辞任执行董事、首席执行官及授权代表，由胡伟接任三项职务，自2023年6月26日起生效。

资料显示，新任京东物流CEO胡伟现年40岁，负责公司的整体战略规划及业务方向。胡伟于2010年1月加入京东集团，2010年1月至2015年4月担任京东物流人力资源部总监，2015年5月至2017年11月担任京东物流西南地区总经理，2017年12月至2019年3月担任京东物流华北地区总经理，并自2019年4月至2023年6月起担任京东智能产发股份有限公司首席执行官。

京东物流前CEO余睿现年41岁，2008年7月加入京东集团。2020年12月30日，京东集团发布公告称，京东物流原CEO王振辉由于个人原因离职，前首席人力资源官余睿接任京东物流CEO。

新任创新零售部CEO闫小兵在2012年入职京东集团，在担任3C家电零售事业群负责人后，主导对五星电器的收购，打造京东家电专卖店、京东之家等线下店模式，连续多年指挥京东“618”家电大战，实现京东家电在2019年列全国线上家电零售份额第一。

在胡伟出任京东物流CEO后，京东智能产发CEO将由曹冬接任。据了解，曹冬加入京东已超过11年，此前被外界熟知为京东健康CFO。更早前，曹冬曾担任京东集团的审计部负责人、财务结算中心负责人、预算与分析部负责人等职务。曹冬也负责京东智能产发的基金融资项目。

此前，京东集团在本月中向公司员工发送全员信，提出未来20年计划，目标有七家从零做起市值不低于1000亿元人民币（下同，约188亿新元）的上市公司。