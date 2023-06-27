中国国资委主任：以自身确定性应对全球经济不确定性

中国国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓星期二（6月27日）说，中国经济增长还面临不少挑战，希望以自身的确定性来应对全球经济的不确定性，共同为全球增经济增长做贡献。

根据澎湃新闻报道，张玉卓在夏季达沃斯论坛“直面挑战：在脆弱的环境中重启增长”对话环节中说，中国经济恢复比较好，也为世界经济复苏提振信心，不过中国经济增长还面临着不少挑战，希望通过世界经济论坛这样的交流平台，最大限度凝聚共识，深化合作，以自身的确定性来应对全球经济的不确定性，共同为全球增经济增长做贡献。

张玉卓指出，今年以来中国经济增长恢复态势是好的，虽然全球经济增长面临不少挑战，但是中国这几个月走得比较稳，一季度GDP增长4.5%，从目前的消费情况来看，增长在逐步恢复，从供给的角度来看，一些新技术和新产品增长速度比较快，比如新能源汽车、风电装机增长速度都是相当快的，“所以从生产端也出现很多快速增长和高速增长的态势。”

张玉卓还说，中国经济的恢复进程也为世界经济复苏提振了信心，但是也应该看到中国经济增长还面临着不少的挑战，主要表现在，从外贸来看，增长不及预期，“全球贸易增长前5个月的情况也不是非常乐观，这跟很多因素有关系。”消费方面，消费热点还不够多，整个消费领域的增长不是非常高；此外，一些新兴产业的“面”还不是足够大。

张玉卓强调：“我们特别希望通过世界经济论坛这样的交流平台，大家最大限度地凝聚共识，来深化合作，以自身的确定性来应对全球经济的不确定性，共同为全球经济增长做贡献。”