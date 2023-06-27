消息：以色列总理下月出访中国与习近平会面

以色列媒体报道，以色列总理内坦亚胡将于下月出访中国，届时将与中国国家主席习近平会面。这将是内坦亚胡六年来，再次到访中国。

《以色列时报》星期一（6月26日）引述消息人士报道，两国领导人办公室近日已就出访安排进行深入联系，但耶路撒冷和北京方面均未公布出访计划和日期。以色列总理办公室受询时称，“现阶段不予置评”。中国驻特拉维夫大使馆未立即回应确认请求。

消息人士称，内坦亚胡这趟中国行将向华盛顿传递一个信息，即以色列还可寻求其他外交机会。

今年3月，美国总统拜登曾说，民众反对政府推出的司法改革计划，令以色列国内持续陷于抗议声浪，因此美国将不会在短期内邀请内坦亚胡访美。

一名外交消息人士称，内坦亚胡不会静心等候不可能到来的白宫邀约。他将开展平行的外交沟通管道。该消息人士称，中国近期已深化在中东的参与，内坦亚胡必须为以色列的利益参与其中。

中国今年3月调和中东紧张局势，让伊朗和沙特阿拉伯恢复外交关系。一般相信，内塔亚胡希望在中国的协助下，深化与沙特阿拉伯的关系，此举或将激怒华盛顿。

资深消息人士形容内坦亚胡即将到来的访华行程为“突破框架”之举。美国早已将重心从中东转移，而以色列是美国在该地区的最重要盟友之一。

以色列转向中国或将意味着以美关系的变化，却也将提升北京在中东地区的影响力。在北京与内坦亚胡会面，习近平将能展现中国认真参与中东地区事务，也有兴趣与以色列建立新关系。

习近平6月13日在北京与到访的巴勒斯坦总统阿巴斯会谈。两人宣布中巴建立战略伙伴关系，双方也讨论了巴勒斯坦问题，习近平为此提出三点主张，包括推动召开更大规模、更有影响的国际和平会议，为重启和谈创造条件，为帮助巴勒斯坦和以色列和平共处作出切实努力。

如果内坦亚胡落实中国行，这将是他在2017年3月之后再度访华，当时他率领大型贸易团出访。