广东两副省长分任公安部副部长和澳门中联办副主任

中国国务院星期一（6月26日）任免国家工作人员，任命广东省副省长王志忠为中国公安部副部长；任命同为广东省副省长的吕玉印为中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室副主任。

根据北京青年报报道，曾在公安部工作35年的王志忠此次是重回公安部任职。公开资料显示，今年58岁的王志忠曾长期在公安部警卫局任职，历任警卫队队员、办公室参谋、警卫队副参谋长、办公室副主任、办公室主任。2011年，王志忠出任警卫局副局级调研员，2015年调整为警卫局副局长。

2018年3月，中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》，公安警卫部队改制。之后，公安部开展内设机构改革，原警卫局重组为特勤局。王志忠出任特勤局副局长、党委副书记（中央管理的正局级干部）。

2021年4月，王志忠离开工作了35年的公安部，出任广东省副省长、党组成员，省公安厅党委书记、厅长。

在王志忠之前，中国公安部今年已经有两位部领导履新。今年3月底，公安部官网“机构设置”一栏更新显示，徐大彤出任公安部党委委员、副部长，凌志峰出任公安部党委委员、政治部主任。

徐大彤原任陕西省副省长、中共陕西省公安厅党委书记、厅长；凌志峰原任广西壮族自治区副主席、中共广西自治区公安厅党委书记、厅长。

其中，徐大彤出生于1970年2月，成为公安部部领导中唯一一位“70后”，也是公安部的首名“70后”部领导。

另外，被任命为中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室副主任的吕玉印，今年53岁，研究生学历，经济学博士。

公开资料显示，吕玉印本硕博都在南开大学就读，毕业后长期在广东工作，2019年10月任肇庆市市长，2021年5月任肇庆市委书记。

2021年11月，吕玉印接替现任广州市委书记郭永航担任珠海市委书记。2023年1月，吕玉印任广东省副省长，并继续担任珠海市委书记。

澳门中联办是中央政府派驻澳门的工作机构，职责包括：联系外交部驻澳门特别行政区特派员公署和中国人民解放军驻澳门部队；联系并协助内地有关部门管理在澳门的中资机构；促进澳门与内地之间的经济、教育、科学、文化、体育等领域的交流与合作等。

现任中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室主任是郑新聪。副主任有三人，除了吕玉印之外，还有黄柳权和严植婵。吕玉印是唯一的“70后”。