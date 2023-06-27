港中大研究：接种复必泰或科兴疫苗可长期防冠病重症

香港中文大学医学院最新研究发现，针对原始病毒株及奥密克戎变异株，接种复必泰或科兴冠病疫苗均可激发免疫T细胞反应，能有效减低冠病病毒引起的重病和死亡风险。研究也在两种疫苗的不同接种情况中发现记忆T细胞（Memory T cell），每当人体再次感染时，该种T细胞便会重新激活，有助长效保护。

综合《明报》和网媒“香港01” 星期二（6月27日）报道，中大研究团队于2021年3月至8月在香港3个疫苗接种中心招募659名参加者，分数个组别跟进研究，即接种两剂复必泰或科兴、接种同源或异源作加强剂、无接种加强剂，或曾感染任何一类冠病病毒株，并在接种疫苗前后一个月收集血液样本，以及在患者康复期间抽取其血液样本。

研究结果显示，尽管接种两剂复必泰或科兴疫苗未能引发针对奥密克戎的中和抗体，但都能引发较大的T细胞反应，消除病毒感染的细胞，以减少病毒复制，阻止病情恶化，达至防重症及死亡作用。

研究指出，60岁或以上人士接种两剂复必泰引发的T细胞反应，比两剂科兴更大，而接种第三剂复必泰或科兴均能增强已减弱的T细胞反应。研究也发现接种两款疫苗后均出现记忆T细胞，当再次感染时会被重新激活，相信可长时间有效预防冠病引起的严重疾病，例如肺炎等呼吸系统重症。