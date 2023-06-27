李强：降依赖去风险是伪命题

在去风险成为欧美对华政策主流之际，中国总理李强称“降依赖、去风险”是一个伪命题，并呼吁各国不要将去风险政治化和意识形态化。

李强星期二（6月27日）在世界经济论坛“2023年新领军者年会”上发表主旨演讲，呼吁各国摈弃零和博弈的思维，回到合作共赢的正确轨道上。这场在天津举行的论坛也被称为“夏季达沃斯”，是疫情后首次线下举行。

李强在开幕大会上，对来上千名来自各国的政要、企业家和学者说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”

李强指出，全球化已使全球经济成为你中有我、我中有你的共同体，各国经济相互交融、相互依赖、相互成就、共同发展，“这本来就是好事，不是坏事”。

他呼吁把风险评估留给企业。李强说：“对于经济风险，产业风险，企业的感知才是最敏感的，企业也是最有发言权的，应该由企业去做相应的判断和选择。”

他称，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

李强在致辞中也就中国经济前景向外界信心喊话，承诺中国将在扩大内需潜力、激活市场活力等方面推出更多务实举措，有信心有能力在较长周期内推动中国经济行稳致远。不过，他没有进一步说明这些举措的详情。

中国经济今年第一季取得4.5％增长，但近期一系列宏观数据显示，被寄予厚望的中国经济复苏不如外界此前预期。

不过，李强预计，中国第二季度经济增速将快于第一季度，全年有望实现中国政府在3月定下的5%左右的增长目标。（《联合早报》北京特派员杨丹旭天津报道）