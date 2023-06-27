国泰客机故障事故一个月内提交初步调查报告

香港国泰航空公司上周一班飞往美国洛杉矶的客机起飞时发生技术事故需紧急刹停，11名乘客逃生时受伤。香港运输及物流局称，民航意外调查机构已展开调查，一个月内发表初步报告，民航署也会与航空公司跟进调查进度。

综合《明报》《星岛日报》星期二（6月27日）报道，上述客机在上星期六（24日）起飞时侦测到技术故障需要紧急刹停。

香港消防处机场消防队指挥官黄思律星期一（26日）在香港商业电台节目上说，事发当日凌晨零时41分接报一号客运站旁边一架客机起落架发生火警，并已启动疏散程序。机场消防局派出七辆消防车到现场，消防员到场后并未发现火警迹象，目测起落架12个轮胎均已爆破或漏气，经热能探测器量度调查后，温度达100摄氏度，要采取隔离措施，以及要以两支“泡炮”戒备以便即时灌救。

黄思律称，当时很多伤者滞留停机坪等待治理，部分人当时经登机桥前往客运大楼，另有部分机组人员仍留在机舱。大部分伤者擦伤，小部分伤者扭伤。对于何时进行疏散程序或打开逃生滑梯。他说，没有相关规定，主要由机长评估飞机安全而决定何时疏散。

另外，国泰另一班同为CX880编号的客机星期一凌晨因机舱漏水，导致延误起飞。国泰证实该客机其中一个水箱损坏，导致在注水期间出现泄漏，称两起事件是由两架不同客机运作。国泰表示，对受影响旅客深表歉意，已安排另一架客机运作航班，星期一中午启程；延误期间受影响乘客获安排入住机场酒店休息。