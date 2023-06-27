胡锡进回应”商业版图”：环时未及时做商业注册变更

中国知名媒体人、中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进星期一宣布进军股市后，有自媒体账号发布“胡锡进商业版图”，指其在多家公司担任高管，相关话题星期二（6月27日）上午冲上微博热搜。胡锡进随后回应，这是环时报社没有及时对他担任职务的环时下属公司等做商业注册变更，并强调自己没有从那些公司获得一分钱的收入。

胡锡进在个人微博账号发文说，一些人因他进入股市而编造、炒作“胡锡进商业版图”，无聊至极。他解释自己曾长期担任环球时报社总编辑、法人代表，但2021年底退休，应同时退出在环球时报社和子公司的所有领导职务，与报社切断利益关系。然而环球时报社没有及时对他担任职务的环时下属公司及参股公司做商业注册变更，这可能是一种疏忽。

胡锡进说，环时工作人员已经告诉他，会加速办理那些公司的商业注册变更。同时他还强调，自己之前作为环时负责人在那些公司兼职期间，没有从那些公司获得一分钱的收入。

胡锡进还说，报社虽在他退休后聘他为“环球时报特约评论员”，但他也主动放弃了在各大平台对该称呼的使用，“能改的都改了，避免一旦我说话不慎牵连环球时报”。

胡锡进还说，那些炒作“胡锡进商业版图”的人应该大致了解老胡退休后的实际情形，也能搞明白那些环时下属或者参股公司至多是“环球时报商业版图”，而非“胡锡进商业版图”。但他们仍然搞这种有悖真实情况的炒作，他认为至少其中有一些人是心术不正的。

根据天眼查APP提供的信息显示，胡锡进本人目前关联企业三家，分别为环球时报在线（北京）文化传播有限公司、金色环球传媒股份有限公司、北京环球艺动影业有限公司，任职包括副董事长、董事长及董事。

胡锡进星期一在微博宣布，给自己开了一个股票账户，正式进入中国股市，引起网络关注。

胡锡进特别提到，自己没有额外信息渠道，所有信息都来自互联网。他称自己会边炒股边学习，力争少交学费。他希望让股票收益超过银行利率，而不是成为新的“韭菜”（被收割的股民）。