李家超谈上任一年感受：决策方要敢于下决定

香港回归26周年也是本届政府上场一周年之际，香港行政长官李家超星期二（6月27日）强调，香港要追回失去三年的时间，他也深切体会到决策者就算面对有持分者的不同意，都必须下决定，议而不决才是最坏的结果。

根据《星岛日报》报道，李家超出席行会前被问到上任近一年的感受时，作出上述回答。

李家超说，自己做的决定会影响很多人，责任非常之重大，故在他履行责任时要非常小心，须聆听及接纳不同的意见，以确保下决定时，已考虑到所有的因素，包括香港的利益。

他说，经过一年时间，体会到有时候推出新措施、新决定，特别是涉及具争议的事宜，很有可能有些界别不喜欢，决策方一定要敢于下决定，议而不决才是最坏的结果。

他也提到，自己曾与市民会面，认为市民是讲道理的，也很清楚情况，明白有些问题政府很用心解决，但也不可即时处理，因此当局在作出决定时都会解释原因，为何有些事须优先考虑，强调沟通及态度是很重要，这是他及本届政府工作时奉行的精神。

对于如何评价过去一年的工作，他指出有些事令他感觉到满意，例如是吸引人才到港，当局原计划一年吸引3.5万名人才赴港，但单是过去五个月已批出4.9万个申请，有望超出目标，但也有些方面需要再努力。他更是乐见，香港与大陆及世界各地通关，为香港带来活力、动力，令旅游业也开始恢复过来，他举例首五个月已达标，吸引了1000万名旅客到港，相信情况会持续，令今年的经济增长有望达到百分之3.5至百分之5.5之间，扭转去年经济收缩情况。

李家超还提到，目前环球经济前景仍是不明朗，也有地缘政治的考验，香港有国家政策支持，包括大湾区发展及一带一路机遇，他对于香港未来感到乐观，相信消费及旅游业会推动经济复苏，而在未来几年香港都会有不同的挑战，包括土地、房屋供应，他会继续努力不懈处理。

至于去年《施政报告》定立了不同的目标，李家超认为总体来说都是取得了进展，他将继续向世界说明香港的机遇，带领香港代表团说好香港故事，同时也要提升香港人才培训。