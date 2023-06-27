台湾5月份工业生产指数连续12个月负增长

受全球通胀和终端产品需求持续疲软影响，台湾今年5月份工业生产指数连续12个月出现负增长。

据台湾《工商时报》报道，台湾经济部星期一（6月26日）公布最新工业生产数据，显示5月份台湾工业生产指数为85.03，同比下滑15.73%；5月份制造业生产指数为84.22，同比下滑16.42%。工业和制造业生产指数均连续12个月出现负增长。

从行业别来看，资讯电子产业方面，因终端产品需求仍低迷，半导体供应链库存持续调整，导致电子零组件业年减24.40％、连续九个月下滑，连带拖累相关检测设备需求的增长态势，导致行动装置镜头、自动测试设备、半导体检测设备等生产下滑。

不过，受惠于资料中心及相关设备需求持续成长，带动交换器、服务器增产，大尺寸面板库存也恢复至健康水准、量价回升。

传统产业指数方面，因市场消费动能疲弱，产业链持续去化库存，加上投资意愿低落，导致化学材料及肥料业、基本金属业均连续18个月下降，机械设备业连续13个月下降。

台湾经济部统计处副处长黄伟杰说，随着高效能运算、人工智慧、车用电子等新兴科技应用持续扩展，有助于拉抬台湾制造业生产动能逐步回升。但全球通胀和升息压力，以及俄乌战争、中美科技争端等不确定性因素，恐将抑制台湾制造业生产表现。

他预估，台湾6月制造业生产指数约落在79.36至83.36之间，第二季制造业生产指数落在79.9至81.23之间，上半年制造业生产指数预估为80.97至81.64，年减18.2％至18.9％。