中越防长会面：愿加强两军高层沟通

中国国务委员兼国防部长李尚福星期二（6月27日）在北京与越南国防部长潘文江会面时说，中国愿同越方一道，加强两军高层沟通，并希望中越紧密团结，维护两国共同战略利益。

据中国国防部官网发布的新闻稿，李尚福说，中越是山水相连的社会主义友好邻邦。去年中共二十大胜利闭幕后，中国国家主席习近平首先邀请越共总书记阮富仲访华，体现了两党两国的特殊友好关系。

李尚福提到，作为两国关系的重要组成部分，中越两军关系发展势头良好，中方愿同越方一道，加强两军高层沟通、完善机制建设、深化务实合作。

他强调，当前，国际局势变乱交织，亚太地区安全仍面临一些挑战，中越双方应继续在社会主义新征程中并肩携手、紧密团结，维护两国共同战略利益，为地区和平稳定作出积极贡献。

在中国国防部的新闻稿中，越南防长潘文江对中国在越南民族解放及国家建设事业中提供的宝贵支持和帮助表示感谢。

他说，越方将继续秉持“十六字”方针和“四好”精神，发展越中全面战略合作。越南军队愿继续在政治工作、边防交流、人员培训等各领域加强与中方合作，推动越中两军关系不断迈上新台阶。

中越两国总理李强和范明政星期一（26日）在北京举行会谈，双方同意在南中国海问题上妥善管控分歧。

中越外长秦刚和裴青山星期天（25日）在北京会面，秦刚呼吁双方要加强战略沟通，加快发展战略对接，把合作的蛋糕做大，把合作的根基筑牢，推动两国关系取得更大发展。