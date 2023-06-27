B站将以播放分钟数取代播放次数

中国视频网站哔哩哔哩动画（B站）将以播放分钟数替代播放次数作为视频外显数据。

综合新浪科技、观察者网报道，B站董事长兼CEO陈睿星期一（6月26日）在B站14周年庆直播中发表题为《很高兴遇见你》演讲，宣布上述消息。

陈睿说，播放分钟数比播放次数更能体现视频的质量，随着技术的成熟，现在B站已经有能力统计播放分钟数，替代播放次数作为外显数据，让用户有更好的参考。“计划未来几周，将完成产品更新。”

用户点击视频时，播放量数据是重要参考指数。播放次数反映的是用户点进去看视频的次数，往往不能代表真实消费视频的情况，例如，有的用户点进去10秒钟就退出，但有的用户却看了40分钟。播放分钟数在统计中长期被忽视。

观察者网的报道称，本次改革不仅是B站14年来最重要的调整变化之一，也代表着B站正视近期UP主（上传视频者）停更风波等事件后对自身做出的重大优化，属于对传统中长视频生态创作者的重大利好。

陈睿表示，帮助UP主在B站获得收入，是对UP主最实在服务。陈睿公布了一组数据：2022年，UP主总收入比上年增加 28%，今年一季度获得收入的UP主数量达到150万，同比增长50%。

在B站宣布此消息后，不少创作者表示欢迎，有市场人士表示：“这可能利于提高中长视频传播度，修正算法向短视频倾斜的趋势，也表明B站关注到了短视频对社区的影响并做出尝试。但后续效果依然需要观察。”