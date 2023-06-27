台国防部拟造第三辆轮型战车原型车

台湾国防部军备局获得管理处处长游玉堂星期二（6月27日）表示，105公厘（毫米）轮型战车案将启动第三辆原型车研制。

根据联合报报道，据了解，完成“缩装”设计的轮型战车第三辆原型车（D3）目前仍是图纸设计阶段，若要投入，需陆军重新实施作需后，再建案给付预算，但目前陆军没有相关计划。

报道指出，台湾国防部军备局以“猎豹专案”斥资7亿元（新台币，约3000万新元）打造两辆105公厘轮型战车，计划今年底结案，但因原型车的车身过高、过大，陆军装训部不愿下达投产决心。

游玉堂在国防部上午举行的记者会上表示，原型车研制过程出现与军种作战需求落差属正常现象，7月展开作战测评，将于10月完成报告确认构型后，启动第三辆原型车研制。

游玉堂说，台湾军队的科研案均援引美国的研发过程，从规格需求、概念设计、初步设计、细部设计、模拟到研制原型车，都有一定程序，而轮型105公厘轮型战车研制原型车过程中，都与台军各单位均密切协调。

游玉堂称，研制原型车过程中，出现与军种的作战需求落差属正常现象，且必须要有取舍，例如若要降低车高，就必须取舍车辆俯角，因此两辆原型车完成电完成作战测评后，会进一步与军队讨论后将在10月完成报告，并确认构型后接续启动第三辆原型车研制，避免未来量产出现不符作战需求的状况，造成投资浪费。